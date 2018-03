Concluir Doha será difícil para emergentes, diz especialista

Concluir a Rodada Doha em condições favoráveis será mais difícil para os países emergentes do que a reforma do Fundo Monetário Internacional (FMI), acredita Simon Evenett, professor de Comércio Internacional e Desenvolvimento Econômico da Universidade de St. Gallen, na Suíça, e co-diretor do Centro de Pesquisa Política Econômica (CEPR, na sigla em inglês). Em entrevista à Agência Estado, o especialista é categórico: não há chances de encerrar Doha no próximo ano.

Apesar de admitir que os sinais de recuperação econômica abrem caminho para destravar as negociações na área comercial, interrompidas pela crise, ele enumera uma série de desafios. O aumento do desemprego tende a tornar os países mais protecionistas, os europeus não estão dispostos a ceder na área agrícola e a posição dos Estados Unidos ainda não está clara - sem contar a recente disputa dos norte-americanos com a China, que cria mais impedimentos. "Retomar as negociações de Doha é uma coisa, mas concluir é outra, muito mais difícil", afirmou.

Para Evenett, é fato que os emergentes se encontram em posição econômica mais forte, o que deve transparecer caso a rodada seja restabelecida. No entanto, não devem ter o mesmo sucesso obtido com a reforma do FMI, aprovada recentemente pelo G-20 na reunião de Pittsburgh (EUA). "Não vejo relação entre as duas coisas, são dinâmicas muito diferentes", afirmou. "A reforma do FMI foi conduzida por ministros de Finanças e em Doha atuam os ministros de Comércio, que não se comportam da mesma forma durante as negociações."

O especialista acredita que o Brasil deve continuar desempenhando um papel central e de liderança nas questões comerciais. "A posição do Brasil não tem sido a de obstruir as discussões e acho que essa postura deve continuar."

Ele não vê uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, pois avalia que os dois países estão cientes do valor que a relação entre eles representa. No entanto, afirma que os acontecimentos recentes tornam a conclusão de Doha ainda mais difícil. No mês passado, os EUA decidiram impor tarifas de importação para os pneus chineses, causando reação de Pequim.

A posição do presidente Barack Obama sobre Doha ainda precisa ser apresentada. "As negociações também dependem do que os Estados Unidos querem e de como os outros países reagirão", disse. "E ainda é preciso ver o que os países estão preparados para oferecer na área agrícola", afirmou, referindo-se ao conhecido ponto de resistência dos europeus.

A crise já gerou uma série de medidas protecionistas, apesar de o discurso dos países pedir exatamente o contrário. Estudo do Global Trade Alert, organizado por Evenett e divulgado recentemente, aponta as "promessas quebradas": cerca de 70 medidas protecionistas por trimestre foram introduzidas pelos governos mundo afora desde a cúpula do G-20 realizada em Washington, em novembro do ano passado.

Entre os países que mais apelaram para esse caminho, 12 fazem parte do G-20 - Rússia, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Reino Unido, China, Argentina, Japão, Estados Unidos, México e França. "A alta do desemprego pode se traduzir em ainda mais protecionismo nos próximos meses", advertiu.