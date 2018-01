Conclusão da 1ª fase do Comperj ainda vai exigir US$ 4,3 bilhões A Petrobrás precisará de cerca de US$ 4,3 bilhões para concluir a primeira fase do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), incluindo uma refinaria de combustíveis. A estimativa foi informada ontem pelo diretor de Engenharia, Tecnologia e Materiais da companhia, Roberto Moro, em audiência numa Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) que apura os impactos da estatal na economia fluminense. Do total a ser investido, US$ 2,3 bilhões devem ser injetados por parceiros. A Petrobrás já está em negociação com quatro grupos investidores, entre eles chineses, conforme antecipou o Estado em julho.