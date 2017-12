Concordata não livra Parmalat do pagamento de impostos Uma eventual decretação de concordata da Parmalat não causará a suspensão da cobrança de tributos federais da empresa. Foi o que informou nesta quinta-feira o secretário-adjunto da Receita Federal Paulo Ricardo de Souza Cardoso. Ele explicou que as empresas em concordata seguem tendo de recolher tributos federais. Não há suspensão nem das cobranças, nem de eventuais fiscalizações, nem do parcelamento. Em caso de falência, os créditos tributários são o segundo item a ser pago pela massa falida. O primeiro são os créditos trabalhistas. Questionado sobre se a empresa estaria sob fiscalização, Cardoso disse que "há levantamentos sendo feitos" e que isso é um procedimento normal. Como toda empresa de grande porte, a Parmalat recebe atenção especial dos fiscais da Receita. "Sobre essa empresa especificamente, posso dizer que ela tem alguma dificuldade em recolher impostos, que estamos equacionando", disse. Ele informou que o grupo tem dívidas parceladas com a Receita, mas não informou com precisão se os pagamentos vêm ou não sendo feitos. Um levantamento junto ao Conselho de Contribuintes, ao qual as empresas recorrem para discutir autos aplicados pela fiscalização da Receita, mostra que as empresas do grupo Parmalat têm pelo menos 21 processos em andamento. Entre eles, figura um processo da Carital, apontada como um dos possíveis destinos do dinheiro desviado da sede da empresa, na Itália. Cardoso disse ainda que, nos anos de 1996, 97 e 98 a Receita fez uma operação especial de fiscalização nos clubes de futebol, inclusive nos contratos de transferência de jogadores ao exterior. Essa operação é tida como uma forma "clássica" de lavagem de dinheiro. Ele disse que foram encontradas "muitas divergências", mas não especificou quais. Desde então, informou o secretário, os clubes têm sido acompanhados pela Receita. A Parmalat patrocinou vários clubes no Brasil, entre eles o Palmeiras, o Juventude, de Caxias do Sul (RS) e o Paulista, de Jundiaí.