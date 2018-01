Concorrência acirrada na vizinhança O corte de até R$ 1 mil no valor pedido do aluguel no último mês não foi suficiente para facilitar o fechamento do contrato de locação de um imóvel de 205 metros quadrados de área construída na Avenida Sumaré, um importante corredor comercial da cidade de São Paulo. A área, distribuída em três pavimentos, está há cinco meses disponível para alugar.