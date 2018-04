Concorrência da FAB envolve negócio de US$ 6 bi O contrato de US$ 788 milhões para compra de 12 a 24 novos caças supersônicos para a Força Aérea Brasileira (FAB), objeto da concorrência internacional FX/Br do Ministério da Defesa, é apenas o início de um negócio que chegará a US$ 6 bilhões até o ano 2010, envolvendo a produção, no País, de pelo menos mais 108 jatos de superioridade aérea. Analistas do mercado aeroespacial acreditam que a convivência com o produto será de 50 anos, envolvendo uma rede de 120 empresas fornecedoras. Essa condição, especificada no memorial técnico, é o fator que faz extremamente abrasiva a disputa entre os grupos concorrentes. Participam do processo quatro consórcios: Embraer-Dassault com o Mirage 2000-5/Br; Saab-Bae-VEM com o JAS 39 Gripen; Avibrás-Rosoboronexport com o Sukhoi-35 e Lockheed-Martin com o F-16D. Uma quinta proposta, da RAC-Mig, com o Mig-29, é considerada apenas formalmente pelo Comando da Força Aérea. Os institutos técnicos do Comando, entre os quais o prestigioso Centro Técnico Aeroespacial (CTA) de São José dos Campos, alocaram uma equipe de 70 técnicos para atuar na concorrência. Os ministérios da Fazenda. das Relações Exteriores e o Banco Central elogiaram a arquitetura e o método adotados: por meio de pontuação previamente valorada, cada segmento - perfil, transferência de tecnologia, compensações comerciais - compõe um item estanque de avaliação. O presidente Fernando Henrique Cardoso precisa convocar o Conselho de Defesa Nacional (no qual têm assento, também, os ministros da área econômica, o presidente do Senado e o da Câmara) antes de anunciar a escolha final. O general Alberto Cardoso, titular da área de Segurança Institucional e principal consultor militar de FHC, prefere que o presidente não tome a decisão e transfira a atribuição a seu sucessor. Semana passada, na roda do cafezinho - na verdade um rápido lanche - que encerra diariamente o expediente no principal gabinete do Palácio do Planalto, o general Cardoso disse a FHC que o adiamento da deliberação "é politicamente favorável [...] afinal, qualquer que seja a conclusão, ela vai dar dor de cabeça ao governo." Hoje, o grupo estatal russo KnAAPO, fabricante do Sukhoi-35, concorrente à encomenda do FX/Br em parceria com a prestigiosa Avibrás Aeroespacial, de São José dos Campos, anunciou que enviou ao Ministério da Defesa do Brasil uma proposta mais abrangente e detalhada do processo de transferência de tecnologia, implantação de facilidades industriais para atender às etapas seguintes do plano e compensações financeiras. O Comando da Aeronáutica pretende que o lote inicial de 12 a 24 aviões sirva de referência para o desenvolvimento e construção de um supersônico de combate e superioridade aérea de projeto nacional. Inicialmente, o Programa FX previa que o sucessor dos atuais MirageIIIE/BR que equipam a estratégica Base Aérea de Anápolis (Goiás, 120 km de Brasília) já seria um caça projetado no Brasil. Cortes no orçamento implicaram sucessivos adiamentos no início das operações de engenharia e determinaram a opção pela compra no Exterior das primeiras unidades. O Alto Comando da FAB visualiza a possibilidade de, em caso de crise, poder ativar até 100 interceptadores simultaneamente. O prazo para adquirir essa capacidade é de sete anos. Os MirageIIIE/Br foram comprados em 1970 e entregues em 1973. Aviões de tecnologia defasada, desenvolvida nos anos 50, foram parcialmente modernizados no início da década de 90 mas não receberam nenhum recurso eletrônico.Todo o sistema de bordo é eletro-hidráulico e analógico. Dos 18 jatos estacionados em Anápolis, três já foram desativados. Em 2005 haverá apenas quatro em condições de uso. Nesse ano devem entrar em operação os novos caças. Se a concorrência não for decidida até dezembro, o adiamento provocará um atraso que pode levar o prazo de entrega para 2007, se o próximo presidente da República fizer a escolha até maio, o que obrigará o Ministério da Defesa a procurar no mercado pelo menos 10 aviões de segunda mão para compensar a defasagem e evitar um colapso na estrutura de vigilância aérea do País. Anápolis é responsável pela defesa do eixo industrial/político do sudeste/centro-oeste.