Concorrência de pequenas drogarias força redes a fechar lojas Quatro das maiores redes de drogarias de São Paulo - Drogasil, Droga Raia, Drogaria São Paulo e Farmax - fecharam cerca de 40 unidades nos últimos 18 meses em todo o Estado em razão da concorrência. Os representantes das empresas alegam que não conseguem competir com as farmácias menores, que praticam preços abaixo do mercado. O foco da acusação são as farmácias abertas com razões sociais diferentes, mas que pertencem a um único dono. Como microempresas, elas se beneficiam do Simples paulista no recolhimento de impostos. Mas boa parte delas acabaria sonegando o ICMS, pois não cumpre a emissão do cupom fiscal no momento da compra. A queixa é da Associação Brasileira de Defesa do Mercado (Abradem), formada em agosto pelas quatro grandes drogarias. De acordo com o presidente executivo da entidade, Oswaldo Luiz Baptista, o máximo de descontos que a estrutura de custos de uma farmácia permite é de 12%, e algumas redes estariam oferecendo até 30%. Recentemente, a Abradem conseguiu levar documentos de uma dessas "redes disfarçadas" do interior paulista, que abriam filiais em várias regiões com nomes diferentes, mas pertencia a uma mesma pessoa. A ação foi intermediada pelo Ministério Público, que solicitou a atuação da Secretaria da Fazenda. A Abradem, segundo Baptista, tentou negociar com a Secretaria da Fazenda o pedido de maior fiscalização e também a redução da alíquota do ICMS do setor - de 18% para 12%, a fim de incentivar o recolhimento -, mas não obteve sucesso. ICMS unificado Outra reivindicação, esta já de esfera federal, é a unificação das alíquotas do ICMS entre os Estados, a fim de eliminar os prejuízos da guerra fiscal, só possível, entretanto, por meio da reforma tributária. Hoje, em razão das alíquotas mais baixas de outros Estados, os medicamentos fabricados em São Paulo saem por meio da distribuidora e depois retornam para abastecer as farmácias paulistas. É o chamado sistema de triangulação, informa a Abradem. Segundo a entidade, como as grandes redes negociam diretamente com a indústria, em razão de escala, acabam não conseguindo colocar nas prateleiras preços tão competitivos. "Não há poder de compra que compense esta escala", disse. Além das farmácias O objetivo da Abradem, segundo Baptista, é agregar companhias de outros segmentos que se consideram vítimas da sonegação fiscal e pirataria. No primeiro encontro realizado semana passada, em São Paulo, a associação conseguiu trazer para conversar representantes da Ambev, da rede de materiais de construção C&C, da Itautec, da Ipiranga Distribuidora de Petróleo e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati). A intenção é tornar-se uma associação atuante, "com ações concretas", disse Baptista. Uma das missões já desenhadas é realizar um trabalho intensivo com prefeituras para que elas fiscalizem o recolhimento do ICMS. Embora não tenham poder de autuação, elas podem comunicar a irregularidade ao Estado. Isto aumentaria o repasse de 25% do imposto que retorna ao município, calcula a Abradem.