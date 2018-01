Concorrência faz cair tarifa de celular pré-pago Dois anos depois do início oficial da competição e quase um ano depois do lançamento do serviço pré-pago, a concorrência finalmente chegou à telefonia celular. A constatação de que muitos usuários não carregavam o aparelho pré-pago e o utilizavam como um pager - somente para receber ligações - fez as operadores investirem na redução do preço para tentar aumentar o uso do serviço. A redução do minuto no pré-pago de R$ 1,40 para R$ 1,20 aumentou em 20% o volume de tráfego na rede da Telesp Celular na semana passada, de acordo com a empresa. Neste fim de semana, a empresa reduziu ainda mais a tarifa, baixando para R$ 0,80 o custo do minuto entre celulares da operadora. A BCP respondeu à nova tarifa da Telesp Celular anunciando uma promoção, válida até 15 de agosto, equiparando seu preço ao da concorrente nas ligações feitas a partir da área original no horário normal. Nas ligações realizadas entre 21 horas e 7 horas da manhã de segunda e sábado e o dia todo aos domingos e feriados, o preço cai para R$ 0,60 o minuto. A Tess, concorrente da Telesp Celular no interior, não mexeu na sua tarifa, de R$ 1,13 o minuto. O celular sem conta é o que mais cresce, mas representa menos da metade da rede atual de assinantes. Na BCP, o pré-pago responde por 30% a 35% do total de 1,4 milhão de clientes. Na Telesp Celular, dos 3,2 milhões de clientes, 1,4 milhão usam o celular pré-pago. Entre os novos clientes, 80% preferem o celular sem conta. A boa resposta à promoção realizada em março oferecendo minutos a mais no cartão, que aumentou em 20% o uso do serviço, fez a BCP decidir pela redução do preço Celular com conta Ainda não diminuiu, no entanto, o preço do celular com conta. O minuto, nas ligações de celular para telefone fixo, custa R$ 0,40 na BCP e R$ 0,42 na Telesp Celular. A BCP informa que está preparando promoções para o assinante do serviço pós-pago. Já existem, segundo ele, preços especiais para pacotes de 100 e 250 minutos por mês. Não está nos planos da empresa, no entanto, a redução do preço para quem usa pouco o serviço. A Telesp Celular também tem planos especiais de 150 e 300 minutos por mês. A empresa também não pretende alterar a tarifa do celular com conta.