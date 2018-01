Concorrência segura alta da taxa ao consumidor A intensa concorrência entre bancos e financeiras pelo mercado de crédito pode atenuar o repasse integral da alta do custo de captação do dinheiro - leia-se alta de juros nos títulos prefixados - , registrada nos últimos dias, para as taxas de juros cobradas do consumidor. Até agora, as financeiras estão com os juros estáveis mas elas continuam atentas para o comportamento dos concorrentes e para as variáveis macroeconômicas, como a manutenção dos juros básicos em 18,5% ao ano, decidida anteontem pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Financeiras mantêm taxas O diretor do Banco Zogbi, Wellington Ribeiro de Almeida, acredita é necessário algum repasse. Mas não deve ser proporcional à subida do custo de captação. O empresário acredita que as financeiras poderão ter de absorver parte desse aumento de custos, reduzindo as margens de ganho, para concorrer com grandes bancos interessados no crédito ao consumidor. Com uma carteira de crédito de R$ 1 bilhão, nos segmentos de crédito pessoal, lojistas e automóveis, a Losango não pretende repassar o aumento do custo captação para as taxas finais. A financeira está ganhando participação de mercado, e tem escala para bancar esse aumento de custo. A Fininvest informou ontem, por meio de sua assessoria, que não pretende alterar as taxas. Ressalvou que a decisão poderá ser reavaliada, caso haja mudanças no cenário econômico.