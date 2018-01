Concurso do Metrô encerra inscrições na segunda Acaba na segunda-feira, à meia-noite, o prazo para a inscrição, via internet (www.conesul.org), ao concurso para 30 vagas de agente de estação do Metrô de São Paulo. O salário é de R$ 866,26, para jornada de 40 horas semanais. Na terça-feira, já estavam contabilizadas 115 mil inscrições, com quase 4 mil candidatos por vaga. Os pré-requisitos são idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. A taxa de inscrição é de R$ 7,50, que deve ser recolhida mediante boleto bancário. Duas das vagas estão destinadas a deficientes. Além do site, as inscrições podem ser feitas das 10h00 às 19h00 no Posto de Atendimento da Estação Brás do metrô.