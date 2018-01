Concurso do Metrô-SP tem 5.436 candidatos por vaga Com 163.070 candidatos inscritos até as 17h30 deste domingo, o concurso para agentes de estação do Metrô de São Paulo terá uma das provas mais disputadas de todos os tempos em concursos no Brasil: 5.436 candidatos disputarão cada uma das 30 vagas. As provas para a seleção dos agentes de estação ainda não têm data definida. Nem o vestibular para Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo (feminino), carreira mais concorrida na Fuvest em 2004, teve disputa semelhante: foram 76,73 candidatos por vaga. Todos os inscritos que pagarem o boleto - emitido no ato da inscrição - em qualquer agência bancária ou casa lotérica serão convocados para as provas. O prazo de inscrição termina nesta segunda-feira. O próximo concurso previsto na empresa é o que abrirá 14 vagas para trainees, com curso superior, em diversas áreas.