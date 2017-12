Condições para crédito favorecem setor automotivo Taxas de juros menores e retomada do volume de crédito do setor privado têm impulsionado o faturamento do setor automotivo. De acordo com Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV), o faturamento das concessionárias teve elevação de 11,10% em outubro, ante queda de 6,29% em setembro. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o crescimento do faturamento desse setor foi de 43,92%. A Pesquisa também revelou que o faturamento real do comércio varejista da região metropolitana da capital paulista ficou positivo pela segunda vez consecutiva em outubro, com alta de 1,04%. Em setembro, o faturamento registrado foi de 1,39%, ambos com ajuste de sazonalidade, ou seja, levando-se em consideração os movimentos específicos de cada época do ano. Além do setor automotivo, o segmento de bens duráveis de consumo - lojas de departamento, lojas de utilidades domésticas, cine foto, som, óticas e CD´s, e móveis e decoração -, com alta de 1,78% no faturamento real, também contribuiu para o bom desempenho do comércio varejista em outubro.