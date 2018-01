Condições para leilão da banda C serão mantidas O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, disse, no Palácio do Planalto, que as condições para o leilão da banda C do Serviço Móvel Pessoal (SMP) estão mantidas. "Acredito que tenhamos competidores em um bom nível", afirmou o ministro. Segundo ele, a liminar que suspendeu o leilão da banda C atrasou em apenas uma semana o calendário. Pimenta informou que na quinta-feira deverão ser apresentadas as propostas de preço que deverão ser abertas na terça-feira. Afirmou ainda que espera que as datas previstas para os leilões das bandas D e E sejam mantidas.