Condições para queda dos juros estão dadas, diz Mantega O ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse hoje que as condições para uma queda gradual e sistemática do juro básico (Selic) estão dadas pelo governo federal. "A inflação está sob controle, eliminando a bolha inflacionária que recebemos do governo anterior, e o cenário é favorável para a queda da Selic e demais taxas e a retomada dos investimentos", disse o ministro, após participar do Fórum de Participação Social em São Paulo, para debater propostas da sociedade civil a serem incluídas no Plano Plurianual (PPA). Segundo Mantega, a taxa elevada da Selic tem comprometido a possibilidade de investimento no País, e, por isso, a estimativa do governo é que já nos próximos meses os investidores retomem seus projetos de investimento, especialmente no segmento de infra-estrutura. Mantega afirmou ainda que não falaria sobre percentuais de queda. "Isto é obrigação Comitê de Política Monetária (Copom), eles são pagos para isso", afirmou.