Condomínio fica mais barato As taxas de condomínio caíram 1,94% em julho. É o nível mais baixo se comparado ao mês anterior, junho, medido neste ano, segundo a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios (AABIC).O Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais (Ipevecon), medido pela AABIC, retornou aos valores de janeiro e fevereiro e apresenta estabilidade ao longo do ano, acumulando variação positiva de 0,20% até julho. A inflação dos sete primeiros meses deste ano, medida pelo IGP-M, ficou em 4,79%. Em 12 meses, encerrados em julho, os condomínios tiveram alta de 6 3%, abaixo dos 14,46% da variação do IGP-M. Em julho, as despesas com encargos sociais diminuíram 8,31%. O consumo de água registrou queda de 3,89%.