Condomínio: nova multa entra em vigor dia 11 A redução no valor da multa por atraso no pagamento de condomínio de 20% para 2% prevista no novo Código Civil deve gerar polêmica e uma série de ações judicias. A medida, que deve entrar em vigor a partir do dia 11 de janeiro de 2003, também poderá estimular o crescimento da inadimplência, segundo especialistas do setor imobiliário. O presidente da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC), José Roberto Graiche, avalia que a inadimplência é a principal preocupação das administradoras de condomínio, já que a multa por atraso de pagamento vai pesar menos no bolso do condômino. ?Eles vão priorizar o pagamento das dívidas com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial?, afirma. Para Graiche, a solução ideal seria continuar como está. ?A multa deveria ser decidida pelos próprios condôminos, em assembléia, como se faz atualmente?, ressalta o presidente da AABIC. Ele afirma que as administradoras também serão prejudicadas se a inadimplência crescer. ?As contas do condomínio podem ficar mais altas, pois, se a inadimplência subir, haverá mais gastos com ações judiciais?, alerta. O diretor da Hubert Imóveis, Hubert Gebara, avisa que todos os condôminos que atrasarem o pagamento do condomínio com vencimento até 10 de janeiro vão pagar a multa estipulada pela assembléia. Ele também acredita que a inadimplência deve dobrar com a nova lei. Na Hubert Imóveis, que possui uma carteira com 20 mil condôminos de imóveis comerciais e residenciais, o índice de inadimplência varia entre 6% e 8%.?O índice de inadimplência vai crescer e os síndicos terão que adotar métodos de cobrança mais ágeis e efetivos para receber os atrasados?, ressalta. Hubert Gebara avalia que a nova lei é ruim e vai prejudicar os moradores que pagam em dia. ?Essa nova regra vai estimular os maus pagadores. Quem não pagava em dia com multa de 20%, agora vai demorar mais para pagar sua dívida com o condomínio. E quem vai arcar com as despesas são os bons pagadores?, explica. Cobrança pro rata O vice-presidente de condomínios do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Cássio Thut, também destaca que deve acontecer um aumento na inadimplência com a queda do valor da multa. ?Quem paga em dia terá que pagar um condomínio mais caro para suprir o maior número de inadimplentes?, alerta. Ele indica que os índice de inadimplência registrados pelo Secovi-SP varia entre 13% e 15% em São Paulo. Para os especialistas, a melhor saída para a cobrança de condomínios atrasados seria a cobrança pro rata diária, ou seja, a multa cobrada iria crescendo proporcionalmente aos dias de atraso no pagamento. ?Dessa forma, quem atrasa um ou dois dias não seria tão prejudicado quanto o condômino que atrasou meses?, explica Cássio Thut. Ele também avisa que os síndicos e administradoras deverão ser mais agressivos na cobrança. ?As cartas de cobrança deverão ser enviadas em períodos mais curtos, pois a inadimplência vai crescer?, orienta o vice-presidente de condomínios do Secovi-SP. Ações em série José Graiche avalia que a medida vai provocar um grande número de ações judicias. ?Esta nova regra do setor vai provocar o aumento da inadimplência e, consequentemente, uma série de ações entre administradora e moradores do condomínio?, alerta o advogado. Ele explica que as administradoras primeiro tentam um acordo com os condôminos e, depois de esgotados todos os recursos, entram com uma ação na Justiça.