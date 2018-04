Condomínio: nova multa provoca polêmica A queda do teto do valor da multa por atraso no pagamento de condomínio de 20% para 2% prevista no novo Código Civil vai criar polêmica e uma série de ações judicias. A medida deve entrar em vigor a partir de 2003. Especialistas do setor acreditam que a nova lei vai estimular o crescimento da inadimplência e que a medida deve ser melhor avaliada, pois vai ocorrer uma verdadeira enxurrada de ações judiciais entre as administradoras de condomínios e os condôminos. O presidente da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC), José Roberto Graiche, aponta a inadimplência como a principal preocupação das administradoras de condomínio com a redução da multa por atraso de pagamento. "Com certeza, a inadimplência vai crescer se a multa diminuir. Os condôminos vão priorizar a quitação de dívidas com juros mais altos como cartão de crédito, cheque especial, por exemplo", afirma. Graiche destaca que o nível de inadimplência no setor é de cerca de 15%. Para Graiche, a solução ideal seria continuar como está, ou seja, com teto estipulado em 20%. "A multa deve ser decidida pelos próprios condôminos, em assembléia como se faz atualmente", ressalta o presidente da AABIC. Ele afirma que as administradoras também serão prejudicadas se a inadimplência crescer. Ações em série O advogado especialistas em direito imobiliário Milton Zlotnik, do escritório Zlotnik Advogados e Associados, avalia que a medida vai provocar um grande número de ações judicias. "Esta nova regra do setor vai provocar o aumento da inadimplência e, consequentemente, uma série de ações entre administradora e moradores do condomínio", alerta o advogado. O advogado destaca que, na decisão de fixar a multa em até 2%, o Código Civil está acompanhando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual determina este teto para as relações de consumo. "O ideal seria estabelecer um teto de até 10% para não incentivar a inadimplência. A multa deve ser negociada entre os próprios condôminos", opina. Milton Zlotnik acredita que milhares de casos vão parar na Justiça e conta que estes casos costumam durar vários anos até a decisão final. Graiche explica que as administradoras, primeiramente, tentam um acordo com os condôminos e, depois de esgotados todos os recursos, entram com uma ação na Justiça. "Do índice atual de 15% de inadimplentes em condomínios cerca de 3% dos casos vão para na Justiça", destaca o presidente da AABIC.