Condomínio tem queda de 0,75% em setembro No mês de setembro, ao contrário de períodos anteriores, os custos de condomínio da cidade de São Paulo tiveram queda de 0,75%, segundo o Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais, divulgado pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC). Nos últimos doze meses, o índice registrou uma alta de 5,16%. No mesmo período, a variação do o IGPM foi de 9,08%. No acumulado do ano, pode se verificar que o índice acabou retornando ao patamar de janeiro de 2001, com oscilação de apenas 0,19%, diante da elevação de 7,66% do índice de preços. A acentuada queda, no mês de setembro, observada nas despesas com pessoal (-2,65%) e dos encargos sociais (-3,37%), influenciou diretamente a queda do índice. Nos meses anteriores, os custos foram onerados pela dispensa de empregados diante da incidência dos altos encargos, provocados pelos casos de demissões, nos trinta dias que antecederam o dissídio da categoria.