Condomínios: alta de 2,64% em maio As taxas de condomínio apresentaram alta média de 2,64% em maio, em relação a abril. Isso se deve, principalmente, à variação de itens como água (4,89%), contratos de manutenção (6,17%) e despesas eventuais (7,86%). Com isso, os custos condominiais superaram a inflação de maio, medida pelo IGP-M, que foi de 0,31%. Nos últimos 12 meses, o Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais (Ipevecon), divulgado pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC), registrou aumento de 6,53%, ficando bem abaixo do IGP-M, que acumula alta de 13,87%. Para o presidente da AABIC, José Roberto Graiche, a oscilação média das taxas condominiais se deve à influência de despesas sobre as quais a associação não possui controle, como as variações de 19,67% no consumo de energia elétrica, 18,26% no de água e 10% nos contratos de manutenção, nos últimos 12 meses encerrados em maio. Com esse ajuste nos valores, é esperado um comportamento estável para junho e julho. Mas as despesas com encargos sociais deverão sofrer elevação, face ao pagamento da contribuição assistencial patronal e do custeio federativo dos funcionários de edifícios.