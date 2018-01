Condomínios gastam menos energia em junho A Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (Aabic) informou hoje que as despesas de condomínios com energia elétrica caíram 20,4% de maio para junho. De acordo com a entidade, o gasto com esse item, que em maio era de R$ 1.117, no mês seguinte ficou em R$ 889. A queda no consumo diminuiu a participação do item energia nas despesas condominiais de 6,64% para 5,30%. Segundo o presidente da Aabic, José Roberto Graiche, essa economia, aliada à queda de 8,74% nas despesas com encargos sociais no mês de julho, permitiu uma redução média de 0,74% nas taxas de condomínio em relação a junho, de acordo com o Índice Periódico de Variação dos Custos Condomioniais (Ipevecom). Graiche, entretanto, ressalta que, em agosto, haverá uma alta no Ipevecom. O presidente da Aabic informou que o aumento nos preços dos vale-transportes e das tarifas de água e luz, que não incidiram no valor do condomínio em julho, o farão no mês de agosto.