Condomínios sobem acima da inflação O Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais (Ipevecon), divulgado pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios (AABIC), que mede a variação nas taxas médias de condomínio na cidade de São Paulo, variaram 1,19% em outubro. No mesmo período, o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) acusou aumento de 0,38%. No acumulado do ano, entretanto, o Ipevecon variou apenas 0,59%, distante do IGP-M que indicou 8,95%. Em 12 meses, encerrados em outubro, os custos condominiais apresentam alta de 5,37%, enquanto a alta do Ipevecon foi de 13,57%. Apesar da ligeira queda nas despesas com pessoal (-1,33%), energia elétrica (-1,30%) e material de consumo (-1,22%) em outubro, outros itens do Ipevecon apresentaram aumentos significativos, tais como as despesas com encargos sociais (3,22%), água (3,32%) e as chamadas despesas eventuais (3,11%), resultando na variação positiva do índice. Segundo o presidente da AABIC, José Roberto Graiche, a pesquisa de novembro deverá acusar alta considerável das taxas condominiais, não só em razão do dissídio coletivo, mas pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário.