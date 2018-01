Condôminos devem conferir livro-caixa O condômino deve sempre conferir se os pagamentos estão em dia. Ele deve consultar balancetes e o livro-caixa para fiscalizar eventuais irregularidades. De acordo com a advogada Maura de Souza Andrade, como os títulos públicos pagos são alvo fácil de falsificação por exigir apenas autenticação bancária, a sugestão é tirar Certidões Negativas de Débitos (CND) do INSS e do FGTS do condomínio uma vez por ano. "Contas de água e luz, por exemplo, são fáceis de controlar pois, em caso de não-pagamento há o corte no fornecimento." Pagamento dos funcionários também é difícil fraudar. Muitos empregados são coniventes e, num primeiro deslize dos pagantes, podem denunciar." Outra dica é consultar os balancetes nas administradoras. O que existe, na maioria dos casos, é a maximização de custos. O superfaturamento, no entanto, só pode ser descoberto com a consulta nas lojas que participaram da licitação. Para a advogada Hilda Leal de Oliveira, o primeiro indício de fraude ou de uma má administração é o aumento exorbitante das mensalidades do condomínio. "Às vezes, os síndicos são coniventes com a administradora por inexperiência."