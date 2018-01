Confederação da Agricultura culpa governo por aftosa Presidente da Confederação Nacional da Agricultura culpou, hoje, o governo pelo foco de febre aftosa no Estado do Mato Grosso do Sul. Fábio de Salles Meirelles disse, em entrevista à Rádio Eldorado, que o Poder Executivo toma decisões que prejudicam os produtores rurais. Ouça Meirelles disse também que a safra de 2006 pode ser menor que a deste ano e que os agricultores gastam mais do que recebem para plantar. Ele afirmou que o governo precisa adotar medidas para atender às necessidades dos produtores rurais. Ouça Mesmo assim, Fábio de Salles Meirelles ressaltou que a agricultura brasileira está num momento positivo e que o único problema é o governo, que não acompanha o avanço tecnológico do setor.