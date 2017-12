Confederação da Indústria apóia decisão do Copom O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado federal Armando Monteiro Neto (PMDB-PE), afirma em nota que a retirada do viés de alta da taxa Selic foi "uma sinalização positiva" do Comitê de Política Monetária (Copom). "Isso reflete um quadro geral melhor da economia brasileira, traduzido na melhora dos indicadores de risco do País, no recuo da taxa de câmbio e de algum resultado das políticas antiinflacionárias", diz. Monteiro Neto explica que essa melhora não se traduziu em queda dos juros "porque a inflação ainda é renitente e a redução dos índices inflacionários não alcançou os resultados esperados". "O processo de diminuição das taxas está sendo lento", afirma. "O processo mais agudo da inflação foi vencido, embora ela ainda revele sintomas de resistência. Portanto, infelizmente, ainda é preciso usar a política monetária para mantê-la sob controle. Mas o quadro aponta claramente para uma perspectiva de melhora e aí se poderá iniciar um movimento firme de redução dos juros", diz a nota.