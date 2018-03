Confederação da Indústria esperava viés de baixa O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Armando Monteiro (PMDB-PE), disse que esperava, "na pior das hipóteses", o viés de baixa na decisão do Copom sobre a manutenção da taxa Selic em 26,5%. Ele atribuiu o viés de alta, decidido hoje, à crise militar entre os Estados Unidos e o Iraque. "Posso entender a decisão por conta do quatro internacional", disse Monteiro. Na avaliação dele, uma mudança na decisão do Copom vai depender agora do tempo de resolução da crise internacional. Segundo o presidente da CNI, os indicadores macroeconômicos do País mostram uma melhora, que deverá ser persistente. Ele observou, no entanto, que parte da melhora desses indicadores se deve, na realidade, ao desaquecimento da economia brasileira. Ele disse, por exemplo, que a queda da inflação, já percebida por alguns institutos de pesquisa, e também a queda na taxa de câmbio, devem-se predominantemente à redução de vendas e de produção.