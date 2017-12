Confederação discute crise na Parmalat A Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que discute a crise da Parmalat está reunida. Participam representantes das Federações da Agricultura de Goiás, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pernambuco e Paraná. A reunião vai discutir as informações sobre a crise em cada Estado e soluções para o problema desencadeado pela Parmalat. Participam também o presidente da comissão especial da Parmalat na Câmara dos Deputados, Waldemir Moka (PMDB-MS) e o relator, Assis Miguel do Couto (PT-PR). Hoje à tarde, às 14h30, a comissão especial fará sua primeira audiência pública. Foram convidados representantes da CNA, da Contag, da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, Agroindústrias e Cooperativas (Contac), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (Fetraf-Sul) e o Fórum Sul do Leite. O presidente da Confederação de Pecuária de Leite, Rodrigo Alvim, fará um relato da reunião à imprensa às 16 horas. Em Porto Alegre, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag/RS) está reunida com representantes de cooperativas e do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat/RS) para analisar uma estratégia conjunta diante da crise da Parmalat. A Fetag quer que as cooperativas independentes, não vinculadas a grandes empresas, comprem a produção destinada à multinacional, estimada em 300 mil litros/dia, pelos mesmos preços pagos hoje. "Acreditamos que assim será possível fortalecer o setor cooperativo e evitar que mais uma empresa com monopólio no setor fique com a produção", afirmou Elton Weber, secretário-geral da Fetag/RS. Participam do encontro as cooperativas Cosuel, Piá, Cosulati e Santa Clara. "Precisamos ver se elas têm capacidade para absorver a produção e condições logísticas que tornem viável a migração dos produtores", disse o presidente da Fetag/RS, Ezídio Pinheiro.