Conferência une fóruns Social e Econômico O antagonismo e a falta de sintonia entre os eventos que ocorrem simultaneamente no Brasil, o Fórum Social Mundial, e em Nova York, o Fórum Econômico Mundial, serão deixados de lado por pelos menos quinze minutos, quando será realizada uma conferência por satélite entre os organizadores dos dois eventos. O Brasil estará representado por Cândido Grybowsky, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e um dos organizadores da segunda edição do fórum de Porto Alegre. De Nova York falará o diretor-geral do evento, André Schneider. Nos quinze minutos de conferência, os participantes do Fórum Econômico Mundial terão a oportunidade de ver cenas gravadas em Porto Alegre, pela tevê suíça Swisse Romand.