Confiança da indústria cai 0,8% em dezembro O Índice de Confiança da Indústria (ICI), indicador-síntese da Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação, caiu 0,8% entre novembro e dezembro de 2006, passando de 107,2 para 106,3, segundo informou nesta sexta-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na comparação com dezembro de 2005, o indicador apontou elevação de 9,5%. Conforme o comunicado da FGV, o Índice da Situação Atual ficou praticamente estável entre novembro e dezembro, ao passar de 116,2 para 115,8. Na comparação com mesmo período de 2005, o índice avançou 12,9%. Já o Índice de Expectativas caiu 1,4% entre novembro e dezembro, de 98,2 para 96,8, resultado que pode ser explicado majoritariamente por fatores sazonais. Na comparação com dezembro do ano passado o índice subiu 5,7%. Entre as perguntas do ICI relacionadas ao presente, a proporção de empresas que avaliam o nível de demanda como forte diminuiu de 19% em novembro para 18% em dezembro; enquanto que a parcela das que a avaliam como fraca manteve-se em 8%. Quanto às expectativas, a maior deterioração ocorreu nas previsões feitas para a produção no trimestre seguinte, resultado influenciado pela sazonalidade da indústria no período. Houve diminuição de 32% para 25% na parcela de empresas que prevêem expansão e na proporção das que programam redução, de 25% para 24%. A coleta de dados para a edição de dezembro de 2006 foi realizada entre 01 de dezembro e 28 de dezembro e consultou 1.010 empresas.