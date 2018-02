Confiança da indústria cai 2,1% em janeiro, diz FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI), indicador-síntese da Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação, caiu 2,1% em janeiro ante dezembro do ano passado, informou nesta quinta-feira, 31, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No mês passado, o índice teve queda de 4,2% ante novembro de 2007. O ICI é um indicador que utiliza para cálculo uma escala que vai de 0 a 200 pontos, sendo que o resultado do índice é de queda ou de elevação, se a pontuação total das respostas fica abaixo ou acima de 100 pontos, respectivamente. De dezembro para janeiro, o indicador caiu de 116,1 pontos para 113,6 pontos. Na comparação com janeiro do ano passado, o ICI avançou 8,6%, em igual mês este ano - resultado inferior à de alta de 9,2% em dezembro, na mesma base de comparação. Ao detalhar o resultado de janeiro, a FGV esclarece, em comunicado, que "o resultado mostra que a indústria continua bastante aquecida no início de 2008, mas o ritmo de atividade econômica é um pouco menos intenso do que o vigente no último trimestre de 2007". O ICI é composto por dois indicadores. O primeiro é o Índice da Situação Atual (ISA), que teve queda de 4,6% em janeiro, em comparação com a taxa negativa de 1,4% em dezembro do ano passado. O segundo componente do ICI é o Índice de Expectativas, que apresentou elevação de 1,1% em janeiro, em comparação com a queda de 7,5% apurada em dezembro. Na comparação com janeiro do ano passado, houve aumentos respectivos de 11,7% e de 5,2%, no Índice de Situação Atual e no Índice de Expectativas. O levantamento para cálculo do índice foi entre os dias 2 e 28 desse mês, em uma amostra com 1.079 empresas.