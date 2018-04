Confiança da indústria cai 2,2% em outubro O Índice de Confiança da Indústria (ICI), indicador-síntese da Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação, caiu 2,2% em outubro ante setembro, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na comparação com outubro do ano passado, o ICI cresceu 5,2% em outubro deste ano. De acordo com a avaliação, a expectativa de aumento de produção das empresas caiu. Essa é a primeira edição do indicador, calculado com base na sondagem, que completa 40 anos este mês. De acordo com a FGV, o índice é composto por seis quesitos da sondagem. Em comunicado, a FGV esclarece que houve melhora nas avaliações sobre a situação presente e deterioração das expectativas em relação aos próximos meses. O ICI é composto por dois indicadores: O Índice da Situação Atual, que ficou praticamente inalterado, com alta de 0,1% em outubro ante setembro; e o Índice de Expectativas, que teve queda de 4,5% no mesmo período de comparação. "Entre as perguntas do índice relacionadas ao presente, houve evolução favorável nas avaliações feitas pelas empresas industriais a respeito do nível de demanda global. A proporção das que o consideram forte aumentou de 16% em setembro para 18% em outubro; a parcela das que o avaliam como fraco manteve-se em 10%", detalhou a FGV. Ainda segundo a fundação, quanto às expectativas, os piores resultados ocorreram nas previsões em relação ao volume de produção no trimestre seguinte. "Houve diminuição de 39% para 36% (de setembro para outubro) na parcela de empresas que prevêem ampliação nos próximos três meses. Já a proporção dos que programam redução elevou-se de 13% para 20%", informou a FGV. A Sondagem da Indústria Nacional de Transformação consultou 1.051 empresas entre os dias 2 e 27 de outubro. Realizada desde 1966, a sondagem tinha periodicidade trimestral; com a elaboração do ICC, que será mensal, essa pesquisa também será anunciada todo mês. Mas somente serão divulgados os resultados considerados "principais" pela FGV. Além disso, serão anunciadas informações adicionais, que serão selecionadas a critério da fundação.