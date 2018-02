Confiança da indústria é a mais elevada desde 2005

A confiança dos empresários da indústria atingiu em janeiro o maior nível em quase três anos, embalada pelo maior otimismo das empresas de pequeno e médio porte, mostrou pesquisa trimestral da Confederação Nacional da Indústria divulgada nesta sexta-feira. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) somou 61,8 pontos em janeiro, frente a 58,5 pontos no mesmo período de 2007 e contra 60,4 pontos em outubro. As empresas de pequeno e médio portes registraram um nível de confiança de 61,1 pontos e 61,7 pontos, respectivamente --frente a 58,9 pontos e 59,5 pontos em outubro. No mesmo período de comparação, a confiança das grandes empresas ficou praticamente estável, tendo passado de 62,2 para 62,4 pontos. "O aumento na confiança do empresário neste início de 2008 reflete uma melhor avaliação tanto das condições atuais quanto das expectativas para os próximos seis meses", afirmou a CNI em nota. O ICEI de janeiro foi levantado junto a 1.394 empresas entre os dias 2 e 22 de janeiro. O nível de confiança registrado este mês é o maior da série da pesquisa, cuja metodologia foi revisada recentemente e só permite comparações a partir de abril de 2005.