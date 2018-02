Confiança da indústria melhora em julho, aponta CNI A confiança do empresário industrial aumentou em julho, apesar de não indicar uma aceleração no ritmo de crescimento do setor, mostrou uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira. O Índice de Confiança do Empresário Industrial subiu 0,9 por cento em julho frente à sondagem de abril, para 60,3 pontos --equivalente ao registrado no início do ano. "Como historicamente em julho o índice é menor do que em janeiro, o fato de o índice atual estar no mesmo patamar do início do ano mostra uma clara melhoria da confiança dos empresários, apesar de não indicar um aumento mais significativo no ritmo de expansão do setor", avaliou a CNI em nota. Na comparação com julho do ano passado, o índice aumentou 5,9 pontos. Em 2007, a indústria como um todo percebe melhora da situação, segundo a entidade. O indicador de expectativas também aumentou. A pesquisa foi feita com 258 grandes empresas, 507 de médio porte e 949 pequenas indústrias, entre 29 de junho e 18 de julho.