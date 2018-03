Confiança da indústria sobe 3,5% em dezembro, mostra FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI), indicador-síntese da Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação, subiu 3,5% em dezembro ante novembro, segundo informou há pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa é mais intensa do que a apurada no mês passado, quando o ICI subiu 2,4% ante outubro.

Os dados atualizados do índice mostram que, de novembro para dezembro, o indicador subiu de 109,6 pontos para 113,4 pontos, na série com ajuste sazonal. Segundo a fundação, este patamar da confiança da indústria é o maior desde julho de 2008, quando o ICI atingiu 113,7 pontos, na série com ajuste sazonal.

O ICI é um indicador que utiliza para cálculo uma escala que vai de 0 a 200 pontos, sendo que o resultado do índice é de queda ou de elevação, se a pontuação total das respostas fica abaixo ou acima de 100 pontos, respectivamente.

Na comparação com dezembro do ano passado, o ICI registrou alta de 54,2% esse mês, aumento bem mais intenso do que a taxa positiva de 35,1% registrada em novembro, no mesmo tipo de comparação, nos dados sem ajuste sazonal.

O ICI é composto por dois indicadores. O primeiro é o Índice da Situação Atual (ISA), que teve aumento de 3,5% em dezembro, após registrar alta de 2,9% em novembro, nos dados atualizados na série com ajuste sazonal. O segundo componente do ICI é o Índice de Expectativas (IE), que também apresentou taxa positiva de 3,5% este mês, em comparação com a elevação de 1,8% em novembro.

Na comparação com dezembro do ano passado, nos dados sem ajuste sazonal, houve aumentos de 45,6% e de 64,9%, respectivamente para o índice de Situação Atual e para o indicador de Expectativas, em dezembro deste ano.

O levantamento para cálculo do índice foi feito entre os dias 3 e 23 deste mês, em uma amostra de 1.110 empresas informantes.

Nuci

O Nível de Utilização de Capacidade Instalada (Nuci) da indústria com ajuste sazonal alcançou 83,8% em dezembro, segundo a FGV. Em novembro, o Nuci atingiu nível de 82,9%, na série com ajuste sazonal. De acordo com série histórica fornecida pela fundação, em seu comunicado, o patamar de Nuci referente ao mês de dezembro é o maior, pelo menos, desde novembro do ano passado, quando o nível atingiu 83,6%.

A FGV recentemente atualizou sua série histórica do Nuci com ajuste sazonal, e disponibilizou em seu comunicado somente os dados desde novembro do ano passado. Ainda segundo a fundação, na série de dados sem ajuste sazonal, o nível de uso de capacidade em dezembro foi de 84,2%, patamar inferior ao apurado em novembro, quando atingiu 84,5%.