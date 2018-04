Confiança da indústria tem maior nível desde começo da crise

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 6,2% em julho ante junho, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 29. Foi o sétimo mês consecutivo de aumento. O índice passou de 93,6 pontos em junho para 99,4 pontos em julho, o maior nível desde outubro de 2008, quando estava em 104,4 pontos.

A FGV observou que embora o ICI ainda não tenha chegado aos patamares anteriores à crise (estava em 119,2 pontos em agosto), o índice está praticamente na sua média histórica desde 1995, que é de 99,1 pontos.

O ICI é composto por dois indicadores. O primeiro é o Índice da Situação Atual (ISA), que aumentou 4,2% em julho. O segundo é o Índice de Expectativas (IE), que subiu 8,2%.

Na comparação com julho do ano passado, nos dados sem ajuste sazonal, houve quedas para o índice de Situação Atual, que baixou de 120,6 para 98,2 pontos, e para o indicador de Expectativas, que caiu de 117,2 para 102,6. O levantamento para cálculo do índice foi entre os dias 3 e 24 deste mês, em uma amostra de 1.115 empresas.

Indicador de produção atinge maior nível em dez meses

Todos os quesitos componentes do Índice de Expectativas (IE) da Sondagem da Indústria de Transformação de julho tiveram resultados favoráveis, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) que divulga a pesquisa esta manhã. O IE, em 97,4 pontos em julho, está em seu nível mais alto desde outubro, quando estava em 99,2 pontos.

Em nota, a FGV destaca, entre eles, o do indicador de produção para os próximos três meses que subiu de 118,3 pontos em junho para 130,2 pontos em julho, o maior nível desde setembro do ano passado, quando estava em 134,2 pontos. Uma parcela de 43,2% das empresas que participaram da edição da Sondagem deste mês avaliaram que a produção deve aumentar neste terceiro trimestre enquanto 13% disseram que haverá queda da produção. Na Sondagem de junho, essas parcelas foram de, respectivamente, 34,1% e 15,3%.