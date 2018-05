Confiança do comerciante paulistano caiu 1,7% em junho

A confiança do comerciante paulistano caiu em junho - e pela terceira vez consecutiva. Segundo o índice de Confiança do Empresário do Comércio no município de São Paulo (Icec), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), a queda no mês passado foi de 1,7%. Com a queda, o Icec desceu de 117 pontos em maio para 114,9 no mês em junho, numa escala que vai de 0 a 200 pontos.

Segundo os técnicos da FecomercioSP, a queda da confiança do comerciante paulistano em junho foi puxada principalmente pela Insatisfação com as Condições Atuais do Comércio (Icac), que encolheu 3,6% na passagem de maio para abril, ao passar de 92,8 para 89,4 pontos.

Também contribuiu para a queda da confiança do comerciante a baixa de 2,3% do Índice de Investimento do Empresário do Comércio (Ieec) em junho em relação a maio, de 108,5 pontos para 106 pontos. Já o Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (Ieec) fechou junho praticamente estável em relação a março, com variação de 0,1%, permanecendo em 149 pontos.