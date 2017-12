Confiança do comércio cai 1% em julho e atinge mínima histórica

RIO - O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 1,0% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta sexta-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o Icom atingiu 89,8 pontos no período, um novo mínimo histórico na série, iniciada em março de 2010.

"Não há sinalização de melhora da atividade do setor para os próximos meses nos resultados de julho da Sondagem do Comércio. De modo geral, os indicadores se mantêm em patamar historicamente baixo e as expectativas prosseguem piorando, em linha com o contexto de redução no nível de emprego e desaceleração do consumo doméstico", avalia o economista Silvio Sales, consultor da FGV, em nota oficial.

Em julho, o resultado foi determinado pela piora na perspectiva sobre o futuro. O Índice de Expectativas (IE-COM) recuou 4,6% neste mês ante junho, para 115,2 pontos, influenciado pelo menor otimismo dos empresários em relação à evolução da situação dos negócios nos seis meses seguintes. O Índice da Situação Atual (ISA-COM), por sua vez, subiu 6,3% no período, para 64,4 pontos. A melhora no indicador, contudo, não foi generalizada.

"No mais tradicional conceito de varejo restrito, o ISA recuou 1,0%. No conceito de varejo ampliado, que inclui automóveis e material de construção, também houve queda, embora de apenas 0,5%. O único grande segmento a registrar melhora na percepção sobre a situação atual dos negócios foi o atacado. Neste caso, houve alta de 14,8%, resultado que sucede duas quedas, de 7,3% em maio e 7,2% em junho", detalhou a FGV.

No mês passado, o Icom já havia cedido 1,4%. Com o resultado anunciado hoje, o índice permaneceu na zona considerada "desfavorável" à atividade, abaixo dos 100 pontos. A média histórica do indicador é de 121,4 pontos.

Desde a edição de novembro de 2014, a Sondagem do Comércio passou a trazer oficialmente dados com ajuste sazonal. Até então, o Icom era divulgado apenas com variações interanuais trimestrais. Como a série ainda é recente (iniciada em março de 2010), a FGV adiantou que vai revisar os resultados mês a mês, até que estejam mais consolidados.

A coleta de dados para a edição de julho da sondagem foi realizada entre os dias 01 e 21 deste mês e obteve informações de 1.209 empresas.