Confiança do comércio tem primeira alta em 13 meses O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (Icec), divulgado nesta terça-feira, 30, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), registrou alta de 0,6% em julho, na comparação com julho de 2012. Foi a primeira alta no sentimento em 13 meses. Em relação a junho de 2013, entretanto, o índice caiu 6,4%.