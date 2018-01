Confiança do consumidor argentino tem melhor nível em 12 meses A confiança dos consumidores argentinos mais que dobrou em dezembro em relação a novembro e atingiu o melhor nível desde janeiro de 2002. Na pesquisa mensal realizada com 4,065 mil famílias em oito cidades do país, a Fundação Mercado avaliou que a confiança em relação ao futuro da economia saltou de 4,9% em novembro para 10,8% em dezembro. Em dezembro de 2001, a confiança estava em 11,3%.