Confiança do consumidor avança de 5,1% em janeiro O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) divulgado nesta quinta-feira subiu 5,1% em janeiro em comparação a dezembro. O ICC alcançou 134,2 pontos em janeiro, frente a 127,7 pontos de dezembro. Segundo a Fecomercio, "se trata de uma reversão de tendência, uma vez que no comparativo entre dezembro e novembro de 2006, o índice apurou variação negativa de 5,1%". O índice varia de 0 a 200 pontos, indicando pessimismo abaixo de 100 pontos e otimismo acima desse patamar. "A melhora na percepção do consumidor reflete ainda dois efeitos: o recebimento da segunda parcela do décimo terceiro e a oportunidade de efetivação de temporários. Ambos influenciam de forma positiva o humor do consumidor. No entanto, é importante considerar também a influência do crescimento, ainda que muito gradual, dos níveis de emprego e renda verificados no fim de 2006" , afirma o presidente da Fecomercio, Abram Szajman. A melhora no humor dos paulistanos, verificada em janeiro, foi puxada pela elevação das expectativas dos consumidores quanto ao presente. Em comparação a dezembro de 2005, o Índice das Condições Econômicas Atuais (ICEA) avançou 12,7% para 137,2 pontos. Já o Índice das Expectativas do Consumidor (IEC) teve alta de 0,3% e alcançou 132,2 pontos. Na segmentação por renda, entre os que possuem rendimentos superiores a 10 salários mínimos, o ICC apurou alta de 13,4% em relação ao mês anterior (142,1 pontos). Já entre os que ganham abaixo desse patamar, o ICC avançou 1,2% em relação a dezembro (130 pontos).