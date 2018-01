Confiança do consumidor cai 0,1% em junho, aponta FGV O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 0,1% em junho ante maio, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em maio, o ICC registrou queda de 2,3% ante abril. Para a FGV, o resultado, por ser uma queda muito pequena, representa estabilidade na confiança do consumidor, de maio para junho. Essa é a nona edição do indicador, que é calculado com base nos resultados da pesquisa "Sondagem das Expectativas do Consumidor", apurada desde outubro de 2002 (com periodicidade trimestral, até julho de 2004, quando passou a ser mensal). O índice é composto por cinco quesitos da sondagem. De acordo com a fundação, houve melhora nas avaliações sobre situação presente e deterioração nas expectativas em relação aos próximos seis meses. O ICC é dividido em dois indicadores: o Índice de Situação Atual, que subiu 1,1% em junho, ante queda 3,3% apurada em maio; e o Índice de Expectativas, que teve queda de 0,8% em junho, ante queda de 1,8% em maio. A FGV explicou que houve melhora na avaliação dos consumidores quanto à situação atual econômica na cidade em que residem. A parcela dos consumidores entrevistados que a classificam como boa passou de 9,8% para 9,4%, de maio para junho; entretanto, no mesmo período, a participação dos pesquisados que a classificam como ruim reduziu-se em maior intensidade (de 48,0% para 46,0%). Já em relação ao futuro, houve diminuição de 8,7% para 8,2%, de maio para junho, na parcela dos consumidores entrevistados que informaram intenção de comprar mais bens duráveis, nos próximos seis meses. O levantamento abrange amostra de 2.000 domicílios, em sete capitais, com entrevistas entre os dias 1 a 22 de junho.