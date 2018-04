Confiança do consumidor cai 1,9% em abril O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 1,9% em abril ante março, segundo divulgado nesta quarta-feira, 25, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O recuo foi menos intenso do que o apurado em março ante fevereiro, quando o índice caiu 2,8%. Essa é a 19ª edição do indicador, calculado com base nos resultados da pesquisa Sondagem das Expectativas do Consumidor, apurada desde outubro de 2002 (com periodicidade trimestral, até julho de 2004, quando passou a ser mensal). O índice é composto por cinco quesitos da sondagem. Em comunicado, a FGV esclarece que "ao contrário do ocorrido no mês passado, houve melhora das avaliações a respeito da situação presente e deterioração das expectativas em relação aos próximos meses". O ICC é dividido em dois indicadores: o Índice de Situação Atual, que subiu 4% em abril, ante queda de 4,5% em março; e o Índice de Expectativas, que teve taxa negativa de 4,7% em abril, em comparação com a queda de 1,9% em março. Ao detalhar os resultados desses dois indicadores, a FGV informou que "considerando-se a evolução nos últimos 12 meses, o Índice da Situação Atual chegou, em abril, ao seu melhor momento em 2007, com uma variação de -0,2% sobre abril de 2006. Na mesma base de comparação, o Índice de Expectativas atingiu o seu pior resultado desde outubro de 2006, apesar de ainda sustentar uma variação positiva de 3,4% sobre o mesmo mês do ano anterior". A FGV detalhou ainda o desempenho dos quesitos usados para cálculo dos dois indicadores componentes do ICC. De março para abril, entre os quesitos relacionados ao presente, o porcentual de pesquisados que avaliam a situação econômica de sua cidade como boa aumentou de 7,1% para 9,9%; a dos que a consideram ruim diminuiu de 45,9% para 42,7%. Já nos quesitos relacionados ao futuro, a parcela dos consumidores que prevêem melhora na situação econômica local caiu de 31,5% para 23,7%. No mesmo período, subiu de 6,4% para 9,6% a parcela dos pesquisados que prevêem piora nessa área. "Entre os quesitos integrantes do índice, este foi o que mais contribuiu para a queda do ICC neste mês", detalhou a fundação, no comunicado. O levantamento abrange uma amostra de 2 mil domicílios, em sete capitais, com entrevistas realizadas entre os dias 2 e 20 de abril.