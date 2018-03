Confiança do consumidor cai 2,4% em dezembro

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 2,4% em dezembro ante novembro, divulgou nesta terça-feira, 22, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em novembro, o índice havia registrado alta de 1,5% ante outubro.

Com o resultado, o ICC caiu de 115,1 pontos em novembro para 112,3 pontos em dezembro, retornando a um patamar próximo ao observado no terceiro trimestre de 2009 (111,2 pontos). O índice é calculado com base em uma escala de pontuação entre zero e 200 pontos; quanto mais próximo de 200, maior o nível de confiança do consumidor.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Economia e finanças pessoais

Segundo a FGV, houve em dezembro uma diminuição da satisfação com a situação atual da economia e das finanças pessoais, após sete meses de avanço. O Índice da Situação Atual (ISA) caiu 2,7% de novembro para dezembro, ao passar de 123,9 para 120,6 pontos. Em relação aos próximos meses, houve queda no grau de otimismo, já que o Índice de Expectativas (IE) caiu 2,4% em dezembro ante novembro, para 107,8 pontos, o menor nível desde maio de 2009.

Ainda de acordo com o documento da FGV, de novembro para dezembro, a maior contribuição para a redução do ICC foi dada pelo quesito que mede a satisfação com a situação financeira da família. O indicador caiu 4,3% em dezembro ante novembro, ao passar de 108,8 para 104,1 pontos, o menor nível desde julho de 2009 (102,9 pontos). A proporção dos que avaliam a situação atual como boa diminuiu de 21% para 17,4%, enquanto a dos que a julgam ruim aumentou de 12,2% para 13,3%.

A Sondagem de Expectativas do Consumidor é realizada com base numa amostra de mais de 2 mil domicílios em sete das principais capitais brasileiras. A coleta de dados para a edição de dezembro foi realizada entre os dias 30 de novembro e 18 de dezembro de 2009.