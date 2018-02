Confiança do consumidor cai em julho, avaliação do futuro pesa A confiança do consumidor brasileiro interrompeu dois meses de alta e caiu 0,8 por cento em julho sobre junho, mas subiu 6,2 por cento ante igual período do ano passado, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quarta-feira. O índice passou para 108,2 neste mês, comparado a 109,1 em junho. O componente de situação presente melhorou pelo quarto mês consecutivo, subindo 2,2 por cento, para 108,2, o maior patamar desde janeiro de 2006. Já o componente de expectativas declinou 2,4 por cento, para 108,2 em julho. A porcentagem de consumidores que vêem a situação econômica de suas cidades como boa aumentou para 12,6 por cento em julho, ante 11,5 por cento em junho. O número dos que esperam melhora nos próximos meses, por outro lado, recuou para 25,1 por cento, contra 28,8 por cento. A sondagem da FGV foi feita em mais de 2 mil domicílios entre os dias 2 e 20 de julho.