Confiança do consumidor cai; FGV tenta minimizar A consumidor ficou menos confiante em relação à economia brasileira na passagem de janeiro para fevereiro. Pelo menos é isso o que aponta a pesquisa Índice de Confiança do Consumidor (ICC), divulgada nesta quinta-feira (23) pela Fundação Getúlio Vargas, detalhando que a taxa caiu 2,1% neste mês, ante alta de 6,7% em janeiro. O índice é composto por cinco quesitos da sondagem. Em comunicado, a fundação tentou minimizar a queda, alegando que "apesar do recuo em relação ao mês anterior, o índice de fevereiro ficou num patamar 4,6 pontos percentuais superior ao de dezembro passado". Comparação O resultado do ICC de um mês sempre é comparado ante o mês anterior. A FGV esclareceu que, na comparação com janeiro, houve piora tanto das avaliações sobre situação presente quanto das previsões para os próximos meses. O ICC é dividido em dois indicadores: o Índice de Situação Atual, que caiu 3,3% em fevereiro, ante aumento de 5% apurado em janeiro; e o Índice de Expectativas, que caiu 1,4% em fevereiro, ante alta de 7,5% em janeiro. Entre os quesitos relacionados à situação presente, os piores resultados vieram do tópico "situação financeira da família". A parcela dos consumidores que classificam a situação nesse tópico como boa caiu de 22,7% para 18,7%; no mesmo período, a parcela dos entrevistados que consideram a situação como ruim passou de 16,3% para 17,5%. Expectativa Na análise das expectativas para o futuro houve redução de 37,3% para 35,9% na parcela dos que acreditam em melhora no cenário para os próximos seis meses. No mesmo período, aumentou de 4,3% para 4,7% a participação de entrevistados que apostam em piora na situação. O levantamento abrange amostra de 2 mil domicílios, em sete capitais, com entrevistas entre os dias 30 de janeiro a 20 de fevereiro.