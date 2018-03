Confiança do consumidor cai muito na Europa O índice sobre o sentimento de confiança do consumidor e dos empresários na zona do euro caiu em março ao menor nível desde os atentados em 11 de setembro de 2001, enquanto o índice do consumidor atingiu o mais baixo patamar em mais de nove anos. Segundo a Comissão da União Européia, o índice geral de confiança recuou a 97,8 em março, de 98,4 em fevereiro. A variação ficou dentro do previsto. O índice de confiança do consumidor caiu a -21 em março, de -19 em fevereiro. Anteriormente, o índice havia estado em nível tão baixo em agosto de 1993, quando chegou a -29. O índice sobre a confiança do empresariado caiu a -12 em março, de -11 em fevereiro. A retração na confiança de empresários e dos consumidores reflete temores e incertezas provocados pela guerra no Iraque. Inflação O índice de preços ao consumidor subiu 2,4% em março em relação ao mesmo mês do ano passado, mesma variação registrada em fevereiro, disse a Comissão Européia. A alta superou as estimativas, de alta de 2,2%. As informações são da Dow Jones.