Confiança do consumidor cai nos EUA em outubro O índice preliminar de sentimento do consumidor dos Estados Unidos, da Universidade de Michigan, caiu para 69,4 em outubro de 73,5 em setembro, surpreendendo os economistas, que esperavam alta do índice para 73,8. O índice das condições correntes cedeu para 72,1 em outubro, de 73,4 em setembro, enquanto o índice de expectativas despencou para 67,6 em outubro, de 73,5 em setembro.