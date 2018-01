Confiança do consumidor cai para nível mais baixo do ano A confiança do consumidor paulistano caiu em dezembro para o pior resultado do ano. De acordo com apuração realizada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) recuou 5,1% neste mês, na comparação com novembro, e atingiu 127,7 pontos numa escala de 100 a 200 pontos, sendo que as marcas abaixo de 100 são consideradas pessimistas e as acima otimistas. A pesquisa ouviu 2.100 consumidores no município. O presidente da Fecomercio-SP, Abram Szajman, acredita que a aceleração no preço de alimentos, a alta nos preços das passagens de ônibus e metrô, e o elevado endividamento do consumidor, especialmente os que ganham até 3 salários mínimos, contribuíram para esse resultado. "O comprometimento da renda dos paulistanos poderá ser uma ducha de água fria nos gastos neste Natal", explica o presidente da entidade. Pessimismo maior entre os homens Segundo dados do ICC, o otimismo do consumidor caiu tanto em relação a situação atual quanto a futura. O Índice das Condições Econômicas Atuais (ICEA), que mede o grau de otimismo do consumidor quanto ao presente, caiu 3% em dezembro, para 121,7 pontos. O Índice de Expectativas do Consumidor (IEC), que indica o sentimento da população quanto ao futuro, fechou em 131,7 pontos, com uma queda de 6,4% no mês. A pesquisa constatou ainda que o grau de pessimismo é maior entre os homens, os consumidores com renda inferior a 10 salários mínimos, e os que tem menos de 35 anos. Szajman observa que, caso não haja melhoras efetivas nas variáveis econômicas, o paulistano deverá conter o otimismo também no próximo ano. Evolução no ano O ICC começou o ano sobre um clima positivo, de acordo com a Fecomercio-SP, sustentado pelas taxas de juros decrescentes e pelo esfriamento da crise econômica. Mas em maio, com a onda de violência que tomou conta da cidade de São Paulo, o índice registrou queda entre os meses de junho, julho e agosto - de 2,87%; 0,06%; e 4,45%, respectivamente. Em maio, a pesquisa apontava 138,7 pontos, o melhor registrado desde abril de 2005, quando foi de 141,9 pontos. Depois da onda de violência, naquele mesmo mês, ele passou a apresentar taxas negativas. Em outubro e novembro, os consumidores de renda inferior, se mostraram mais otimistas do que os de renda mais elevada (134,6 e 137,4 pontos, contra 127,4 e 128,7 pontos, respectivamente), fato considerado inusitado pela Fecomercio-SP. "O aumento pontual dos rendimentos do trabalhador, decorrente das políticas de transferência de renda, implementadas pelo governo, bem como a ampliação das linhas de crédito, contribuíram para melhorar o humor do paulistano", avalia Szajman.