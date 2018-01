Confiança do consumidor cai pelo 2º mês consecutivo A décima sexta Sondagem de Expectativas do Consumidor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que, em março, a confiança do consumidor brasileiro diminuiu pelo segundo mês consecutivo. A informação consta de síntese do resultado da pesquisa, elaborada com dados coletados entre 7 e 22 de março, e cujo resumo foi divulgado hoje pela instituição. Segundo a FGV, "houve ligeira piora nas avaliações sobre a situação presente e um movimento mais acentuado de deterioração nas expectativas em relação ao futuro". A instituição informa que, nessa atual pesquisa, a parcela de consumidores que consideraram a situação econômica do País melhor do que há seis meses foi de 17,9%, enquanto 21,4% dos consumidores entrevistados a consideraram pior. A fundação informou ainda que, em relação ao futuro, 37,6% dos consumidores acreditavam na melhora da situação do País nos próximos seis meses e 14,2% dos consumidores analisados acreditavam na piora da situação. A síntese fornecida pela FGV não forneceu a comparação desses dados com o que foi registrado na sondagem anterior. Segundo a FGV, a sondagem é um levantamento realizado nas 12 principais capitais do País, e foi criada em outubro de 2002, a princípio em caráter trimestral, passando a ser mensal a partir de julho de 2004. Normalmente, a instituição entrevista em torno de 1,4 mil chefes de domicílio em todo o País.