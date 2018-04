Confiança do consumidor cai pelo 4º mês seguido A confiança do consumidor brasileiro sobre sua própria situação financeira caiu ligeiramente em março, na comparação com fevereiro, aponta a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). No período, o Índice Nacional de Confiança (INC), que é medido pela Ipsos Public Affairs, atingiu 128 pontos, resultado que significou o quarto mês consecutivo de queda. O indicador alcançou 141 pontos em dezembro de 2006, passou para 137 pontos em janeiro de 2007 e 129 pontos em fevereiro. Na comparação com março de 2006, entretanto, o INC apresentou alta, já que, há um ano, atingiu 121 pontos. O INC da ACSP/Ipsos resulta de mil entrevistas realizadas em 70 cidades, incluindo nove regiões metropolitanas brasileiras. A margem de erro do levantamento para o índice é de 3 pontos porcentuais, com um intervalo de confiança de 95%. Na pesquisa por regiões, a maioria apresentou um cenário de confiança satisfatório em março. Com 140 pontos, alcançados também no mês anterior, as regiões Norte/Centro-Oeste são as mais otimistas, seguidas pelo Sudeste, que sofreu ligeira queda, de 140 para 136 pontos, entre fevereiro e março deste ano. Na região Nordeste, registrou-se aumento no otimismo, com o INC passando de 123, em fevereiro, para 127 pontos em fevereiro. Na região Sul, a única considerada pessimista, o índice continuou, abaixo de 100 pontos, em 97 pontos. Futuro Quanto ao futuro, o índice da ACSP/Ipsos mostrou que 40% de toda a população brasileira acredita que a situação econômica de sua região para os próximos seis meses vai continuar "forte" e 13% dos entrevistados estimaram que a economia ficará um pouco mais "fraca". Os resultados foram ligeiramente melhores do que os verificados em fevereiro, quando os números foram de 39% e 14%, respectivamente. Na pesquisa sobre o emprego, a confiança na manutenção do posto de trabalho caiu de 42% para 40% entre fevereiro e março. Já a falta da confiança na segurança do emprego aumentou, de 25% para 27% nos últimos quatro meses, mas permaneceu idêntica entre fevereiro e o mês passado.