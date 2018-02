Confiança do consumidor carioca tem alta de 11% em agosto O Índice de Expectativa do Consumidor carioca, medido pela Fecomercio-RJ, teve alta de 11% em agosto ante igual período de 2005, segundo informou nesta terça-feira a entidade. Com relação a julho, houve queda de 1,1%, passando de 115,4 para 114 pontos. De acordo com a Fecomercio, o índice completou dois anos e dois meses acima da linha otimismo, marcada no patamar dos 100 pontos. Conforme revelou o levantamento da Fecomercio, aumentaram também as expectativas dos consumidores em relação à sua situação financeira presente e futura. O sub-índice que mede a confiança em relação ao futuro subiu 13,6%, e o que avalia o otimismo em relação ao presente teve alta de 7,9%. Segundo a entidade, o aumento da renda, o crédito farto e a queda dos preços são os principais fatores que têm elevado o ânimo do morador do Rio de Janeiro.