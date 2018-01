Confiança do consumidor começa a melhorar em fevereiro O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pela Fecomercio, registrou alta de 4,6% em fevereiro ante janeiro deste ano, atingindo o patamar de 138,2 pontos no mês. Em relação a fevereiro do ano passado, quando o ICC estava em 147,3 pontos, o índice registrou queda de 6,2%. O ICC é calculado em na região metropolitana de São Paulo e é medido a partir de uma escala que vai de 0 a 200, onde zero é o menor nível e 200 representa o maior. Para o presidente da Fecomercio, Abram Szajman, "a expansão do ICC da Fecomercio, neste mês, aponta para um otimismo maior em relação ao futuro". Esse movimento se deve, segundo ele "porque, tradicionalmente, um ano eleitoral acena com uma economia estável e com expectativas de crescimento para 2006". Apesar de muitos analistas apontarem para a instabilidade da economia em um ano eleitoral, de acordo com a economista da entidade, Fernanda Della Rosa, essa melhora pode ser explicada pela conjunção de fatores como a "expectativa de renovação no cenário político" trazida pelo ano eleitoral e a estabilidade da economia brasileira. "Há ainda uma expectativa de melhora em relação ao cenário econômico, com a trajetória declinante da Selic (a taxa básica de juros da economia)", afirmou. Expectativas O Índice das Expectativas do Consumidor (IEC) apresentou uma variação positiva de 6,8% em relação a janeiro, atingindo o nível de 144,8 pontos e influenciando positivamente o ICC. Já o segundo componente do ICC, o Índice das Condições Econômicas Atuais (ICEA), que mede o grau de otimismo em relação ao atual momento, também subiu neste mês, chegando a 128,3 pontos, um aumento de 1,1% ante janeiro. Segundo a Fecomercio, houve uma melhora na confiança em relação à situação atual por parte da parcela com menor faixa de renda da população, registrando um aumento do ICEA de 5,3% em fevereiro em relação ao mês anterior. Na avaliação da entidade, esse comportamento pode ser justificado pelo fato desses consumidores terem conseguido quitar parte de suas dívidas com o recebimento do 13º salário e pelas facilidades do crediário que viabilizaram seu consumo.